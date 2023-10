В период с апреля по сентябрь 2023 года BMW 5 Series стала наиболее популярной и востребованной моделью премиум-класса на вторичном рынке автомобилей в России, согласно рейтингу ликвидности "Авито Авто", представленному "Газете.Ru". Этот рейтинг включает автомобили, которые быстро находят покупателей после размещения объявлений о продаже.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0