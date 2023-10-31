В период с апреля по сентябрь 2023 года BMW 5 Series стала наиболее популярной и востребованной моделью премиум-класса на вторичном рынке автомобилей в России, согласно рейтингу ликвидности "Авито Авто", представленному "Газете.Ru". Этот рейтинг включает автомобили, которые быстро находят покупателей после размещения объявлений о продаже.
"BMW 5 Series признана самой ликвидной моделью среди автомобилей премиум-сегмента. На втором месте находится BMW 3 Series, а третье место занимает Mercedes-Benz E-Class. Также в рейтинг ликвидности вошел Mercedes-Benz C-Class за период с апреля по сентябрь 2023 года", — отмечается в данном исследовании.
Пятое место в рейтинге занял Audi A4, за которым следуют Audi A6, Mercedes-Benz S-Class, BMW X3, BMW 1 Series и BMW X6.
Коэффициент ликвидности в рейтинге "Авито Авто" вычисляется как отношение числа продаж автомобилей к количеству дней, проведенных автомобилем в продаже.
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