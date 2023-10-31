Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Матери двоих детей из Сибири предложили службу по контракту для погашения долгов
Уехавший из России блогер Илья Варламов* призвал ценить "родное болото"
Даже банка пива после работы является признаком пивной зависимости
Ученые выявили, что помогает сохранить здоровье мозга в старшем возрасте
Актер Роберт Де Ниро закатил истерику в суде после обвинений экс-ассистентки в насилии
В Финляндии обнаружили новое месторождение редкоземельных минералов
Байден обратился к конгрессу с просьбой обсудить вопрос помощи Украине и Израилю совместно
В Китае обезьяна похитила маленького ребёнка и утащила на дерево

BMW 5 Series стала самым востребованным автомобилем на вторичном рынке в России

Авто

В период с апреля по сентябрь 2023 года BMW 5 Series стала наиболее популярной и востребованной моделью премиум-класса на вторичном рынке автомобилей в России, согласно рейтингу ликвидности "Авито Авто", представленному "Газете.Ru". Этот рейтинг включает автомобили, которые быстро находят покупателей после размещения объявлений о продаже.

BMW 5 Series стала самым востребованным автомобилем на вторичном рынке в России
Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

"BMW 5 Series признана самой ликвидной моделью среди автомобилей премиум-сегмента. На втором месте находится BMW 3 Series, а третье место занимает Mercedes-Benz E-Class. Также в рейтинг ликвидности вошел Mercedes-Benz C-Class за период с апреля по сентябрь 2023 года", — отмечается в данном исследовании.

Пятое место в рейтинге занял Audi A4, за которым следуют Audi A6, Mercedes-Benz S-Class, BMW X3, BMW 1 Series и BMW X6.

Коэффициент ликвидности в рейтинге "Авито Авто" вычисляется как отношение числа продаж автомобилей к количеству дней, проведенных автомобилем в продаже.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ТОП-5 САМЫХ НАДЕЖНЫХ BMW! ...Что стоит купить?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Последние материалы
Бывшая ассистентка Роберта Де Ниро обвинила актёра в сексизме и насилии
Диетолог о совете Садальского Уткину худеть с помощью "Оземпика": препарат может принести пользу
Существует вероятность второго взрыва на заводе "Урал"
Хоккеиста, нанёсшего смертельную травму Адаму Джонсону, подвергли травле
Бывшего преподавателя физкультуры осудят за нападение на школьника
Обнародован список российских артистов, которые осенью 2023 уехали из РФ
"Срублю голову, как барану": жителя Ставрополя осудили за угрозу убийства
Функция Multiple Profiles в новой ОС Android 14 "убивает" телефоны
Актриса Поплавская обратила внимание на пророчество Жириновского об Иване Урганте
Израиль применит в тоннелях ХАМАС губчатые бомбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников