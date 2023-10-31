В России начали ставить АКПП от Toyota на новую LADA Vesta NG

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LADA Vesta NG теперь может быть оборудована 4-ступенчатой автоматической коробкой передач от компании Toyota, вместо стандартной механической трансмиссии. Установкой японской АКПП занимается частная мастерская из Екатеринбурга, сообщает "Российская газета".

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации, автоматическую трансмиссию можно установить на автомобиль LADA Vesta NG с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., вместо обычной МКПП ВАЗ-2180. Мастерская предлагает замену заводской МКПП на контрактную трансмиссию от Toyota, прошедшую путь до 80 000 километров.

Что касается сроков и стоимости процесса модернизации, то на установку новой трансмиссии требуется от трех до пяти дней, а стоимость работ и самой автоматической коробки передач составляет 120 000 рублей.

Ранее стало известно, что автовладельцы смогут бесплатно отремонтировать новые Lada Vesta NG.