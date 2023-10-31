LADA Vesta NG теперь может быть оборудована 4-ступенчатой автоматической коробкой передач от компании Toyota, вместо стандартной механической трансмиссии. Установкой японской АКПП занимается частная мастерская из Екатеринбурга, сообщает "Российская газета".
Согласно информации, автоматическую трансмиссию можно установить на автомобиль LADA Vesta NG с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., вместо обычной МКПП ВАЗ-2180. Мастерская предлагает замену заводской МКПП на контрактную трансмиссию от Toyota, прошедшую путь до 80 000 километров.
Что касается сроков и стоимости процесса модернизации, то на установку новой трансмиссии требуется от трех до пяти дней, а стоимость работ и самой автоматической коробки передач составляет 120 000 рублей.
Ранее стало известно, что автовладельцы смогут бесплатно отремонтировать новые Lada Vesta NG.
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