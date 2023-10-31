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Эксперты перечислили факторы, которые влияют на стоимость автомобилей с пробегом

1:21
Авто

Аналитики из "Авито Авто" провели исследование, чтобы определить, какие параметры оказывают наибольшее воздействие на цены автомобилей с пробегом, используя данные из "Авито Оценки". Исследование, проведенное в апреле-сентябре 2023 года, выявило, что цены на такие автомобили зависели от различных факторов, включая наличие комплекта зимней резины, тонировки, системы подогрева сидений и других дополнительных функциональных и технических опций.

Эксперты перечислили факторы, которые влияют на стоимость автомобилей с пробегом
Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Дополнительно, стоимость автомобилей с пробегом могла различаться в зависимости от их местоположения, и даже одинаковые модели могли иметь разные цены в разных регионах. Однако одним из ключевых факторов, влияющих на цену, оказалось состояние кузова. Если кузов находился в плохом состоянии, это могло привести к снижению цены на автомобиль до 8,1%. Кроме того, аналитики выявили влияние валютного курса и изменения средней цены на модель на общую стоимость автомобилей.

Интересно, что факторы, такие как использование в такси и ограничения на регистрацию, оказывали наименьшее воздействие на цены автомобилей с пробегом, всего 0,1%, согласно данным, предоставленным "Российской газетой".

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Эксперты: На стоимость автомобилей влияет ряд факторов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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