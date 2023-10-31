Аналитики из "Авито Авто" провели исследование, чтобы определить, какие параметры оказывают наибольшее воздействие на цены автомобилей с пробегом, используя данные из "Авито Оценки". Исследование, проведенное в апреле-сентябре 2023 года, выявило, что цены на такие автомобили зависели от различных факторов, включая наличие комплекта зимней резины, тонировки, системы подогрева сидений и других дополнительных функциональных и технических опций.
Дополнительно, стоимость автомобилей с пробегом могла различаться в зависимости от их местоположения, и даже одинаковые модели могли иметь разные цены в разных регионах. Однако одним из ключевых факторов, влияющих на цену, оказалось состояние кузова. Если кузов находился в плохом состоянии, это могло привести к снижению цены на автомобиль до 8,1%. Кроме того, аналитики выявили влияние валютного курса и изменения средней цены на модель на общую стоимость автомобилей.
Интересно, что факторы, такие как использование в такси и ограничения на регистрацию, оказывали наименьшее воздействие на цены автомобилей с пробегом, всего 0,1%, согласно данным, предоставленным "Российской газетой".
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