Эксперт назвал среднюю стоимость автомобиля с пробегом

Стремительный рост спроса, наряду с падением курса рубля и другими внешними факторами, привел к увеличению стоимости авто с пробегом. Сейчас средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 1,3 млн. рублей, но это не единственная проблема потенциальных покупателей, предупреждает читателей Pravda.Ru директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.

"В основном россияне сталкиваются с недостатком предложения. Покупатели ищут автомобили с относительно небольшим пробегом, однако ассортимент авто, представленных на рынке, постепенно снижается", — отмечает эксперт.

Покупка автомобилей с пробегом всегда сопряжена с рисками, и это нужно учитывать. Потенциальные покупатели должны обращать внимание на три основных аспекта: техническое состояние, пробег и документы. Сейчас можно легко изучить историю транспортного средства воспользовавшись сайтами ГИБДД и ФСПП. Техническое состояние стоит проверять в официальных СТО, где есть возможность проведения полноценной диагностики.