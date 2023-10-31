Стремительный рост спроса, наряду с падением курса рубля и другими внешними факторами, привел к увеличению стоимости авто с пробегом. Сейчас средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 1,3 млн. рублей, но это не единственная проблема потенциальных покупателей, предупреждает читателей Pravda.Ru директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.
"В основном россияне сталкиваются с недостатком предложения. Покупатели ищут автомобили с относительно небольшим пробегом, однако ассортимент авто, представленных на рынке, постепенно снижается", — отмечает эксперт.
Покупка автомобилей с пробегом всегда сопряжена с рисками, и это нужно учитывать. Потенциальные покупатели должны обращать внимание на три основных аспекта: техническое состояние, пробег и документы. Сейчас можно легко изучить историю транспортного средства воспользовавшись сайтами ГИБДД и ФСПП. Техническое состояние стоит проверять в официальных СТО, где есть возможность проведения полноценной диагностики.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.