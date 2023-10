Стремительный рост спроса, наряду с падением курса рубля и другими внешними факторами, привел к увеличению стоимости авто с пробегом. Сейчас средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 1,3 млн. рублей, но это не единственная проблема потенциальных покупателей, предупреждает читателей Pravda.Ru директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.