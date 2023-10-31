Многие россияне планируют приобрести автомобили по параллельному импорту

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Более двух третей россиян выразили желание приобрести автомобили, привезенные по параллельному импорту, согласно результатам совместного опроса, проведенного аналитиками страховой компании "Росгосстрах" и сервиса "Автокод". Опрос также выявил, что 8% россиян уже стали обладателями таких машин, и 29% рассматривают возможность такой покупки прямо сейчас.

Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

По данным исследования, более половины опрошенных готовы потратить от 1 до 3 миллионов рублей на "параллельный" автомобиль. Каждый пятый респондент рассматривает возможность приобретения авто за сумму от 3 до 5 миллионов рублей, а 8% готовы вложить более 5 миллионов рублей в импортную иномарку. 22% опрошенных ожидают уложиться в бюджет до 1 миллиона рублей.

Среди популярных марок автомобилей, которые россияне рассматривают для покупки по параллельному импорту, преобладают японские (43%), европейские (31%), корейские (17%) и американские (6%) производители.

Наиболее популярным брендом среди опрошенных автолюбителей оказалась японская Toyota (41%). Также в топ-5 включены Kia (17%), BMW (15%), Honda (14%) и Hyundai (13%).

Опрос также показал, что наибольший интерес у россиян вызывают кроссоверы (более 50%), а также внедорожники (39%), седаны (24%) и универсалы (21%). Более чем треть опрошенных (39%) предпочли бы покупку нового автомобиля через параллельный импорт, в то время как остальные 61% предпочли бы автомобили с пробегом.

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