Многодетный отец из Новосибирска заявил, что транспортный налог несправедливо высок

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В Новосибирске многодетный отец Александр Осьминко выразил недовольство в связи с недавним повышением транспортного налога, которое ввели власти в 2021 году. Налог для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил сейчас составляет десять рублей за каждую, от 100 до 150 лошадиных сил — 15 рублей, от 200 до 249 — 75 рублей, от 250 — 150 рублей.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Осьминко рассказал, что он приобрёл свой автомобиль "Хонда Пилот" 2009 года пять лет назад в Подмосковье за 930 тысяч рублей. Эта машина имеет мощность в 259 лошадиных сил. Теперь из-за повышенного налога мужчине придётся ежегодно выплачивать более 19 тысяч рублей налога. Это особенно несправедливо для многодетных родителей, так как для них не предусмотрены льготы, заявил автовладелец в беседе с ngs.ru.

"Хонда Пилот" начала выпускаться с 2008 года, и в 2012 году был проведён рестайлинг. В более новых моделях этой машины есть контроллер, который позволяет снизить мощность двигателя до 249 лошадиных сил. Тем не менее более старые и более новые модели имеют одинаковую физическую мощность.

Осьминко выразил своё недовольство, считая, что налог на автомобили с незначительной разницей в мощности непропорционально растёт, и что управление мощностью машины должно учитываться. Новые законы, на его взгляд, могут вызвать недопонимание и привести к непонятным налоговым платежам.