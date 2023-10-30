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Эксперты рассказали, какие перспективы у китайских автомобилей в России

2:00
Авто

Согласно данным, всего год назад в России было около тысячи дилерских центров, предлагающих китайские автомобили. Однако, сегодня этот показатель увеличился вдвое или более. Популярность китайских марок продолжает расти, и они занимают все большую долю на рынке автомобилей в России.

Эксперты рассказали, какие перспективы у китайских автомобилей в России
Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

С начала 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке увеличилась с 9% до 27%. К концу 9 месяцев 2023 года суммарная доля китайских марок составляет 53%. В числе наиболее популярных и продаваемых марок можно выделить Chery, Geely, Haval, OMODA, Exeed и Changan. При этом "Лада" остается лидером рынка с долей 32%.

Среди китайских марок наибольшей популярностью у россиян пользуются модели, такие как Chery TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 4 PRO, и Haval JOLION. Продажи этих моделей составляют значительную часть от общих продаж соответствующих марок.

Специалисты отмечают, что цены на китайские автомобили в России медленно, но стабильно растут. Однако накладные расходы, такие как таможенные пошлины, акцизы и утилизационные сборы, значительно увеличивают стоимость китайских автомобилей по сравнению с их ценами в Китае.

С ростом локализации производства китайских автомобилей в России и налаживанием логистики, эксперты ожидают восстановления российского рынка. Учитывая перспективы сотрудничества с Китаем, который имеет внушительный внутренний рынок и наличие квалифицированной рабочей силы в России, важно улучшить инфраструктуру ремонтно-технического обслуживания и обеспечение запчастями для китайских автомобилей. Логистика играет ключевую роль не только в ценообразовании, но и в поставках новых китайских автомобилей на российский рынок.

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Китайский ТОП автомобилей в России 2023. Рейтинг от Механика
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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