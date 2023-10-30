ГИБДД начала оборудовать автобусы камерами фиксации ПДД

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ГИБДД внедрила на рейсовых автобусах камеры для регистрации нарушений ПДД в случае неправильной парковки. Эти новые камеры на автобусах работают аналогично системам "паркон," установленным на легковых автомобилях.

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Теперь автобусы, выполняя свой рейс, могут автоматически фотографировать и передавать изображения нарушающих правила стоянки и остановки автомобилей в Центр обработки данных и документооборота (ЦОДД).

Ранее рейсовые автобусы использовались для фиксации нарушений ПДД только в отношении автомобилей, движущихся по выделенной полосе для общественного транспорта. На таких автобусах имеется специальная наклейка с изображением знака "Автоматическая фиксация нарушений."

Теперь на маршрутных автобусах не предусмотрены предупреждающие знаки в случае фиксации нарушений неправильной парковки.

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