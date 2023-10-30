Ведомости: Газпром собирается выкупить значительную долю Aurus

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"Газпром" готов вложиться в Aurus, российского производителя автомобилей класса "люкс", согласно информации, распространенной газетой "Ведомости". Согласно трем неназванным источникам, решение о вхождении "Газпрома" в Aurus уже принято на уровне правительства.

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Хотя сроки сделки пока не разглашаются, один из источников утверждает, что сделка будет финансовой и связана с необходимостью производителя получить инвестиции для дальнейшего развития автомобильного проекта.

Другой источник указывает, что "Газпром" может стать владельцем до 40% акций Aurus, и это будет сделано через крупнейшего акционера компании, находящегося под юрисдикцией Министерства промышленности и торговли России — государственного института ФГУП "НАМИ".

Недавно Минпромторг России представил список рекомендуемых автомобилей для использования высокопоставленными государственными чиновниками. Среди них значатся российские марки, такие как Lada, УАЗ, Aurus и "Москвич", а также китайский бренд Haval.



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