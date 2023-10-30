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Россияне потратили более 1 трлн рублей на китайские машины в 2023 году

1:34
Авто

С января по сентябрь 2023 года жители России потратили более 1,02 триллиона рублей на приобретение китайских автомобилей, сообщает Газета.Ru.

Россияне потратили более 1 трлн рублей на китайские машины в 2023 году
Фото: search creative commons by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Эта сумма составила значительную часть общей выручки на российском рынке автомобилей. За три квартала 2023 года россияне выложили 1,88 триллиона рублей на приобретение машин.

В сентябре 2023 года китайские автомобильные бренды доминировали, занимая 63% рынка новых автомобилей по объему продаж. Всего в этом месяце россияне потратили 189 миллиардов рублей на приобретение китайских автомобилей, и оборот рынка за этот месяц оценивается в 299 миллиардов рублей.

Лидером по выручке с продаж оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: только в сентябре россияне потратили 15,6 миллиарда рублей на приобретение этой модели, а за девять месяцев 2023 года сумма достигла 105 миллиардов рублей. Вторым местом по итогам трех кварталов стал Haval Jolion с оборотом 74,6 миллиарда рублей. А в сентябре на второе место по продажам вышел Geely Monjaro, на приобретение автомобилей этой модели россияне потратили 12,8 миллиарда рублей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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