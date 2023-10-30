Россияне потратили более 1 трлн рублей на китайские машины в 2023 году

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С января по сентябрь 2023 года жители России потратили более 1,02 триллиона рублей на приобретение китайских автомобилей, сообщает Газета.Ru.

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Эта сумма составила значительную часть общей выручки на российском рынке автомобилей. За три квартала 2023 года россияне выложили 1,88 триллиона рублей на приобретение машин.

В сентябре 2023 года китайские автомобильные бренды доминировали, занимая 63% рынка новых автомобилей по объему продаж. Всего в этом месяце россияне потратили 189 миллиардов рублей на приобретение китайских автомобилей, и оборот рынка за этот месяц оценивается в 299 миллиардов рублей.

Лидером по выручке с продаж оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: только в сентябре россияне потратили 15,6 миллиарда рублей на приобретение этой модели, а за девять месяцев 2023 года сумма достигла 105 миллиардов рублей. Вторым местом по итогам трех кварталов стал Haval Jolion с оборотом 74,6 миллиарда рублей. А в сентябре на второе место по продажам вышел Geely Monjaro, на приобретение автомобилей этой модели россияне потратили 12,8 миллиарда рублей.