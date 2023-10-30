Автоэксперт Сажин рекомендовал не откладывать покупку автомобиля

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Повышение курса доллара и евро, рост утильсбора и сложности с параллельным импортом в России привели к увеличению цен на автомобили. В результате многие россияне стали откладывать свои осенние покупки автомобилей и обращаться к рынку б/у авто.

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Автоэксперт Владимир Сажин, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей, подчеркнул, что решение о покупке автомобиля зависит от наличия желания и финансов у потенциального покупателя. Он подчеркнул важность того, чтобы решение о покупке автомобиля принималось на основе собственных финансовых возможностей и потребностей.

Цены на автомобили могут колебаться, и иногда ожидание более выгодного момента для покупки может быть разумным решением.

"Не стоит ожидать, что цены где-то упадут или поднимутся. Важно покупать, исходя из собственных финансовых возможностей, но не забывать также об обоснованности покупки", — подчеркнул он.

Сажин также отметил, что автомобиль следует выбирать с учетом возможности его дальнейшей эксплуатации, не переоценивая свои финансовые ресурсы.

"В настоящее время рынок подержанных автомобилей, так называемая 'вторичка', оценивается возвышенно из-за того, что новые автомобили становятся для многих недоступными", — пояснил автоэксперт.

Сажин также указал на рост процентных ставок по автокредитам как дополнительное препятствие при приобретении автомобиля.