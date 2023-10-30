Эксперты автомобильной отрасли, включая дилеров, утверждают, что благодаря укреплению рубля можно ожидать некоторой стабилизации цен на новые автомобили. Однако снижение стоимости в ближайшее время маловероятно из-за воздействия различных факторов, таких как рост утилизационного сбора и логистических издержек.
Некоторые модели, поставляемые по параллельному импорту, также могут не подвергнуться снижению цен. Но существуют возможности для потребителей приобрести новые автомобили со скидками во время акций и специальных предложений от производителей и дилеров.
Независимый эксперт транспортной отрасли, Алексей Тузов, подчеркивает, что рынок автомобилей в России сейчас выгоден для китайских производителей, и доля китайских автомобилей на рынке страны продолжает расти. Экономическая и политическая обстановка, курсы валют и доступность автомобилей у дилеров также будут влиять на стоимость автомобилей.
Другие эксперты также отмечают, что помимо курсов валют, логистические издержки, растущие из-за санкций и других факторов, влияют на ценообразование. Инфляция и дефицит предложения в сегменте новых автомобилей, при растущем спросе, также способствуют сохранению или даже росту цен на автомобили.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера