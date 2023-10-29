Как раскрыть секреты автомобиля: как узнать больше с помощью VIN-кода

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VIN-код — это уникальный идентификационный номер, который присваивается каждой современной модели автомобиля. Он содержит важную информацию о месте и дате производства, производителе и многом другом. Этот номер остается неизменным даже после аварии, так как он отштампован на кузовных деталях автомобиля.

Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

VIN-код можно найти в разных местах, таких как пол передней части салона, лонжерон, рама и другие. Обычно он состоит из 17 символов, но на автомобилях для внутреннего японского рынка используется номер кузова вместо него.

Этот уникальный код предоставляет множество возможностей, включая выявление преступлений, подбор комплектующих и уведомление об отзывах.

Для получения основной информации о вашем автомобиле вы можете воспользоваться официальными веб-сайтами производителей, ГИБДД, а также специализированными порталами, такими как Vinformer, Elcats и Autoteka. Некоторые из них могут предоставить дополнительные подробности за дополнительную плату.

Секреты VIN кода. А вы знаете, что скрывается за VIN кодом вашего автомобиля?