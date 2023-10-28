Еще одним изменением в российском законодательстве стала обязательная установка антиблокировочной системы (АБС) на автомобили. Однако данное требование распространяется только на автомобили, произведенные в стране. Изначально планировалось ввести это правило с 1 ноября 2023 года, но сроки были перенесены. Теперь все автомобили, выпущенные в России, должны быть оборудованы АБС с 1 декабря 2023 года.
По мнению экспертов, наличие АБС в автомобиле обеспечивает безопасное торможение и позволяет водителю одновременно управлять автомобилем даже на неровных дорогах. Также система АБС обеспечивает надежное замедление на различных дорожных покрытиях.
Однако специалисты указывают на то, что эффективность торможения на скользких дорогах может быть снижена из-за АБС.
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