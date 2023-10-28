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Автоэксперт Гудков дал советы по продлению срока службы автомобильного двигателя

1:00
Авто

Заместитель главного редактора журнала "За рулем" Никита Гудков дал советы по увеличению срока службы автомобильного двигателя в зимний период в беседе с "Вечерней Москвой".

Автоэксперт Гудков дал советы по продлению срока службы автомобильного двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперт подчеркнул, что при отрицательных температурах двигатель автомобиля подвержен более быстрому износу. Одной из главных причин этого является неправильный выбор моторного масла, которое при морозе становится густым и требует гораздо большего времени для прогрева по сравнению с охлаждающей жидкостью.

Чтобы обеспечить стабильную работу двигателя, Гудков советует использовать высококачественное моторное масло и также прогревать автомобиль не менее пяти-десяти минут в холодное время года. В противном случае, различные компоненты, такие как патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и подушка коробки передач, могут подвергаться повреждениям из-за низких температур.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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