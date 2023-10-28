Эксперты составили портрет идеального водителя

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В преддверии дня автомобилиста, который отмечается 29 октября, эксперты страховой компании "Согласие" представили образ наиболее надежных водителей.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Идеальным водителем считается автомобилист, возраст которого составляет около 40 лет и старше, получивший водительские права более 10 лет назад и не имеющий аварий на своем счету, поделились специалисты. Такие владельцы автомобилей реже становятся участниками дорожно-транспортных происшествий и редко попадают в ДТП.

В противоположность им, самой рисковой группой считаются водители с небольшим стажем и частыми ДТП.

"Исходя из данных о частоте наших клиентов, попадающих в страховые случаи, можно утверждать, что более 80% наших клиентов обладают достаточным опытом и аккуратностью", — отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании, Павел Нефедов.

Эксперт также подчеркнул, что аккуратные водители обычно более осознанно оценивают свои риски, и для них доступны страховые продукты с ограничениями по рискам. Эти страховые продукты могут покрывать как риски, когда страхователь не является виновником, так и катастрофические риски, такие как угон, которые подвержены всем клиентам. Эти риски, к сожалению, не зависят от аккуратности водителя.

Подобные продукты предоставляют существенные скидки на базовые тарифы, которые могут достигать 80% от полной стоимости полного каско.

"Что касается того, как страховщик оценивает 'аккуратность' клиента, здесь используются сложные математические модели. Учитываются более 100 факторов, включая семейное положение и наличие или отсутствие детей. Все эти данные в совокупности могут помочь определить степень риска для каждого клиента. Однако взаимосвязь всех этих факторов нелинейна, и в этом случае страховые компании прибегают к сложным математическим моделям, способным выявить нелинейные зависимости и их влияние. Важными факторами, которые влияют на определение риска, можно отметить историю страхования по ОСАГО, в частности, бонус-малус, а также стаж и возраст", — пояснил Павел Нефедов.