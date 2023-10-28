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АвтоВАЗ представил новую версию спортивной "Нивы" с 150-сильным двигателем

1:55
Авто

АвтоВАЗ представил новую версию спортивной "Нивы" с мощным двигателем на 150 лошадиных сил, сообщает издание "Motor".

АвтоВАЗ представил новую версию спортивной "Нивы" с 150-сильным двигателем
Фото: Youtube, канал LADA Sport ROSNEFT, скриншот из видео

Главным изменением стало внедрение нового двигателя — третьего варианта Lada Niva Sport T2, который теперь оснащен 1,8-литровым 16-клапанным мотором, выдающим мощность в 150 лошадиных сил, с максимальным крутящим моментом, распределенным в зоне 2000 оборотов в минуту. Предыдущая модель использовала 1,6-литровый мотор, который начинал "работать" только при 5000 оборотах, что было неудачно для гонок в бездорожных условиях.

Помимо этого, были внесены изменения в компоновку подкапотного пространства, пересмотрена система впуска в двигатель, и был заменен зарубежный амортизатор Ohlins на отечественный Spectrum. В результате автомобиль стал легче на 6%, что позволило увеличить его удельную мощность, улучшить динамику и проходимость в гоночных условиях. Также были установлены более эффективные тормоза.

Важно отметить, что минимальные изменения связаны с ограничениями в регламенте класса T2, которые не позволяют вносить существенные изменения в базовую конструкцию автомобиля. Визуально новая модель почти не отличается от предыдущей, но новый обвес помог улучшить геометрическую проходимость. К концу года обновленная Lada Niva Sport T2 примет участие в двух гонках чемпионата и кубка России по ралли-рейдам, а в 2024 году планируется ее участие в "Шёлковом пути". Ожидается, что некоторые усовершенствования, протестированные на гоночном внедорожнике, будут внедрены в серийной Lada Niva Sport, выпуск которой запланирован на следующий год.

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Модернизированная гоночная LADA Niva Sport T2: новый двигатель, облегчение и мелкие доработки
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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