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Российский рынок новых автомобилей в первой половине осени: финансовая динамика и популярные сегменты

2:17
Авто

Банк "Открытие" и агентство "АВТОСТАТ" провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России, определив его финансовую емкость в сентябре 2023 года.

Российский рынок новых автомобилей в первой половине осени: финансовая динамика и популярные сегменты
Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно данным исследования, в сентябре россияне потратили на покупку новых автомобилей 334,4 миллиарда рублей, что в 3,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Однако по сравнению с августом, расходы снизились на 3%. В сентябре было продано 110,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 1% больше, чем в августе, и в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2022 года.

На покупку новых машин в России в течение первых 9 месяцев 2023 года было потрачено 2,1 триллиона рублей. За месяц сентябрь впервые в этом году заметно снизились ежемесячные расходы, несмотря на рост суммы в предыдущие месяцы.

Премиум-сегмент показал более существенное снижение в денежных затратах по сравнению с массовым сегментом, что привело к уменьшению его доли в финансовой емкости рынка с 15,1% в августе до 13,5% в сентябре. Доля массового сегмента, напротив, увеличилась с 84,9% до 86,5%.

По итогам сентября, заметно увеличились затраты на автомобили российских брендов. Также китайские автомобили показали рост, но менее существенный. Доля китайских машин продолжает увеличиваться. Другие участники рынка, такие как европейские, японские, корейские и американские бренды, показали снижение затрат в интервале от 11% до 28%.

Кроссоверы и внедорожники остаются популярными, но их доля в финансовой емкости немного снизилась с 77% в августе до 74,7% в сентябре. Второе место по популярности занимают автомобили В-класса.

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В РОССИИ ОБРУШИЛСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК! В СЕНТЯБРЕ ЦЕНЫ НА МАШИНЫ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ ДО 20%!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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