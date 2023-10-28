Москвичам рекомендуют воздержаться от поездок до утра 29 октября

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Московские власти призвали местных автовладельцев не использовать летние шины на своих автомобилях до утра 29 октября. Это решение было принято в связи с прогнозируемым понижением температуры и ожидаемыми осадками в виде дождя и мокрого снега, что может вызвать образование гололедицы на дорогах столицы.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Автовладельцам рекомендуется быть предельно осторожными, избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость передвижения, особенно на участках с подъемами и спусками, а также при движении по мостам и эстакадам.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что власти региона готовы к нестабильной погоде, которая ожидается в выходные дни и в ближайшее время. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода с температурой от нуля до 12 градусов выше нуля.

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