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Москвичам рекомендуют воздержаться от поездок до утра 29 октября

0:56
Авто

Московские власти призвали местных автовладельцев не использовать летние шины на своих автомобилях до утра 29 октября. Это решение было принято в связи с прогнозируемым понижением температуры и ожидаемыми осадками в виде дождя и мокрого снега, что может вызвать образование гололедицы на дорогах столицы.

Москвичам рекомендуют воздержаться от поездок до утра 29 октября
Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Автовладельцам рекомендуется быть предельно осторожными, избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость передвижения, особенно на участках с подъемами и спусками, а также при движении по мостам и эстакадам.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что власти региона готовы к нестабильной погоде, которая ожидается в выходные дни и в ближайшее время. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода с температурой от нуля до 12 градусов выше нуля.

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Снег и гололед обрушатся на Москву. МЧС объявило экстренное предупреждение
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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