Московские власти призвали местных автовладельцев не использовать летние шины на своих автомобилях до утра 29 октября. Это решение было принято в связи с прогнозируемым понижением температуры и ожидаемыми осадками в виде дождя и мокрого снега, что может вызвать образование гололедицы на дорогах столицы.
Автовладельцам рекомендуется быть предельно осторожными, избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость передвижения, особенно на участках с подъемами и спусками, а также при движении по мостам и эстакадам.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что власти региона готовы к нестабильной погоде, которая ожидается в выходные дни и в ближайшее время. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода с температурой от нуля до 12 градусов выше нуля.
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