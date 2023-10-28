Geely представила новый седан Emgrand на российском рынке

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Компания Geely представила свой новый седан Emgrand на российском рынке, доступный для покупки в официальных дилерских центрах Geely.

Фото: openverse by User3204 is licensed under CC BY 4.0

Модель в комплектации Standard оснащена 15-дюймовыми колесными дисками, галогеновыми фарами для ближнего и дальнего света, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними комбинированными фонарями.

Также автомобиль оснащен системами ABS, электронного распределения тормозных усилий и электронной системой курсовой устойчивости.

Силовым агрегатом для седана Geely Emgrand служит атмосферный 4-цилиндровый 1,5-литровый двигатель с мощностью 122 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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