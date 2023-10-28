Geely представила новый седан Emgrand на российском рынке

Компания Geely представила свой новый седан Emgrand на российском рынке, доступный для покупки в официальных дилерских центрах Geely.
Модель в комплектации Standard оснащена 15-дюймовыми колесными дисками, галогеновыми фарами для ближнего и дальнего света, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними комбинированными фонарями.
Также автомобиль оснащен системами ABS, электронного распределения тормозных усилий и электронной системой курсовой устойчивости.
Силовым агрегатом для седана Geely Emgrand служит атмосферный 4-цилиндровый 1,5-литровый двигатель с мощностью 122 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.