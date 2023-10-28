Как и у многих владельцев Skoda Karoq, после покупки моего кроссовера, на фарах появились разводы вскоре после покупки. Однажды фары запотели, и внутри стекол остались следы.
Извлеките лампочки из фар.
Возьмите половину неодимовых магнитов и оберните их в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Затем крепко закрутите их проволокой, как показано на фотографии.
При этом магниты должны свободно двигаться внутри салфетки.
Используя отвертку, вставьте тампон внутрь фары через отверстие, которое раньше использовалось для лампочки.
Снаружи фары примагничивайте тампон к магнитам, затем аккуратно уберите отвертку и начните протирать фару изнутри.
Повторите процесс, но уже с использованием сухой бязи без ворсинок, чтобы убрать остатки влаги от влажной салфетки.
В результате фара должна стать чистой и без разводов, сообщает "За рулем".
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