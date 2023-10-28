Автолюбитель поделился лайфхаком, как протереть фары изнутри

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Как и у многих владельцев Skoda Karoq, после покупки моего кроссовера, на фарах появились разводы вскоре после покупки. Однажды фары запотели, и внутри стекол остались следы.

Фото: openverse

Для их удаления вам понадобятся следующие материалы:

Неодимовые магниты диаметром 8 мм, чтобы протащить их в отверстия для лампочек.

Влажные салфетки.

Мягкая проволока длиной 40–50 см.

Тонкая и длинная отвертка.

Терпение и примерно час свободного времени.

Очистка фар с помощью магнитов:

Извлеките лампочки из фар.

Возьмите половину неодимовых магнитов и оберните их в тампон из влажной салфетки, сложенной вчетверо. Затем крепко закрутите их проволокой, как показано на фотографии.

При этом магниты должны свободно двигаться внутри салфетки.

Используя отвертку, вставьте тампон внутрь фары через отверстие, которое раньше использовалось для лампочки.

Снаружи фары примагничивайте тампон к магнитам, затем аккуратно уберите отвертку и начните протирать фару изнутри.

Повторите процесс, но уже с использованием сухой бязи без ворсинок, чтобы убрать остатки влаги от влажной салфетки.

В результате фара должна стать чистой и без разводов, сообщает "За рулем".