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Официальные дилеры китайских автомобилей обходят проблемы с поставками запчастей

2:07
Авто

Проблемы, связанные с поставками оригинальных запчастей и комплектующих для автомобилей из КНР, не затронули официальные дилерские центры китайских брендов, как сообщили "Известиям" в ГК "АвтоСпецЦентр".

Официальные дилеры китайских автомобилей обходят проблемы с поставками запчастей
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

По их информации, владельцы неофициальных станций технического обслуживания (СТО) столкнулись с нехваткой деталей для автомобилей из Китая в эту осень. Около 108 тысяч СТО испытывают проблемы с поставкой запчастей. Также отмечаются сложности с доступом к информации о технологиях ремонта автомобилей. В этих условиях неофициальные центры не могут обеспечить качественное техническое обслуживание, уточнили в ГК "АвтоСпецЦентр".

"Проблемы с поставками запчастей не затронули официальных дилеров, сотрудничающих с китайскими автопроизводителями. У них есть полный доступ к технической информации и на складах имеется необходимый запас оригинальных деталей для автомобилей из КНР", — подчеркнул российский дилер.

Также отмечается, что за девять месяцев 2023 года число посещений сервисных центров увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты связывают это с ростом объема импорта китайских автомобилей: с января по май 2023 года в РФ было ввезено 287 тысяч автомобилей, в то время как в 2022 году было импортировано всего 162 тысяч штук.

Как ранее сообщалось 24 октября, генеральный директор "АвтоСпецЦентр Химки" Илья Петров рассказал "Известиям", что в России спрос на китайские автомобили продолжит расти, поскольку новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. При этом, среди самых популярных китайских брендов среди россиян выделяются Chery, Haval, Geely и Exeed.

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Китайские автомобили спустя 2 года в Питере...Про ЭТО не говорят дилеры!😧
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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