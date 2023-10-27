Компания "АвтоВАЗ" запустила новый сервис для владельцев автомобилей Nissan в России, известный как Nissan Assistance Plus. Этот сервис предоставляет широкий спектр услуг, включая эвакуацию автомобиля в случае ДТП или неисправности, доставку топлива, круглосуточную юридическую и информационную поддержку, а также помощь с запуском двигателя и заменой колеса. Кроме того, "АвтоВАЗ" предоставит возможность поиска и доставки эвакуированного автомобиля до его местонахождения с использованием такси.
Услуги предоставляются посредством клиентской карты стоимостью 499 рублей на одну услугу. Этот сервис доступен для владельцев Nissan на всей территории России в пределах 200 км от городов, где действуют дилеры Nissan. Карту можно привязать к государственному номеру автомобиля, и ею могут воспользоваться лица, которым владелец автомобиля доверил управление.
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