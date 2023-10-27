За девять месяцев 2023 года россияне приобрели 4,33 миллиона подержанных легковых автомобилей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, в сентябре наблюдается снижение спроса на подержанные машины, связанное с ожиданиями повышения цен из-за изменений в утилизационном сборе.
Подержанные европейские иномарки продолжают оставаться популярными среди покупателей, в то время как китайские марки пока не завоевали доверия потребителей. Эксперты отмечают, что российские автолюбители предпочитают брать машины с историей и проверенным качеством, а также те, у которых нет серьезных повреждений.
Среди наиболее востребованных марок на рынке подержанных автомобилей можно выделить "Ладу", Toyota, Kia, Nissan и Volkswagen. Также важным фактором является возраст автомобиля, и свежие модели с минимальными повреждениями и историей привлекают больше внимания покупателей.
Экономисты предсказывают, что рынок подержанных автомобилей будет продолжать расти, особенно в условиях снижения доходов населения. Китайские марки, хотя и пока не достигли больших успехов, могут стать более популярными в ближайшие годы, особенно если цены на подержанные автомобили будут продолжать расти.
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