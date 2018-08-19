Стали известны любимейшие россиянами машины на "механике"

Название самых популярных среди жителей России машин с механической коробкой передач назвало аналитическое агентство "Автостат".

Так, россияне чаще других автомобилей покупали представителей "семейства" LADA. В первом полугодии текущего года было приобретено 154 000 машин. Это на 22% больше, чем в прошлом году за это же время.

Следует за представителем российского автопрома Renault. За полгода 51 000 человек пересела за руль этой марки. Если сравнивать с аналогичными показателями 2017 года, то рост более 14%.

"Серебро" завоевала KIA. Россияне приобрели практически 24 000 южнокорейских детища, это на 7% меньше, нежели в 2017 году.

Также часто на российских дорогах можно встретить Hyndai и Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun.

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