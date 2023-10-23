Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Абакумов назвал правила для сохранения поджелудочной железы
Экс-морпех США Берлетик: Западу приходится признать, что победа Украины маловероятна
Марков высказался о слитой переписке Чубайса о Путине: назвал СВО ошибкой
В Ставрополе арестовали курьера, который передал российским лётчикам ядовитый торт
Азербайджан увеличит мощности нефтепереработки в Турции до 13 миллионов тонн
СМИ в Польше продолжают делить Украину на части
Схваченного в мечети финалиста шоу "Перепой звезду" Усеинова отправили на службу в танковую дивизию
Генерал ВСУ посетовал, что ВС РФ не дают украинским военным "работать" на одном участке
В США появится собственное ядерное топливо для АЭС

Автоэксперт: почему России на три года нужно отказаться от покупки китайских "Танков"

Авто

Автомобильный эксперт и вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр поделился с EADaily своим мнением о том, почему в ближайшие три года стоит воздержаться от приобретения китайских автомобилей. Он не уточнил конкретные марки, поэтому можно предположить, что его рекомендации распространяются и на популярные в России автомобили премиум-класса, такие как Tank.

Автоэксперт: почему России на три года нужно отказаться от покупки китайских "Танков"
Фото: Openverse

По мнению представителя "Национального автомобильного союза", автовладельцам следует учиться на чужих ошибках и обращать внимание на накопленный опыт. Особенно учитывая, что китайские автомобили в России часто продаются по цене, значительно превышающей их стоимость в Китае.

"Важно, чтобы мы приобрели опыт и развили навык оценки состояния этих автомобилей после трех лет эксплуатации. Это включает в себя как техническое состояние автомобиля, так и состояние кузова и лакокрасочного покрытия", — подчеркнул эксперт.

Ян Хайцеэр также выявил недостатки в конструкции китайских автомобилей, включая низкое расположение некоторых узлов и агрегатов, а также проблемы с согласованностью работы двигателя и коробки передач.

"Кроме того, китайские автомобили, как правило, изготовлены из тонкой металлической плиты, что делает их менее надежными по сравнению с корейскими и японскими марками", — добавил Хайцеэр.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше? Любовь Степушова Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Последние материалы
Автоэксперт: почему России на три года нужно отказаться от покупки китайских "Танков"
В Еврсооюзе рассказали, в какие регионы расширится война в Израиле
Врач Абакумов назвал правила для сохранения поджелудочной железы
Экс-морпех США Берлетик: Западу приходится признать, что победа Украины маловероятна
Марков высказался о слитой переписке Чубайса о Путине: назвал СВО ошибкой
В Ставрополе арестовали курьера, который передал российским лётчикам ядовитый торт
В США в ужасе из-за китайского "авианосца-убийцы", способного топить корабли НАТО
Дарья Асламова: в Африке очень ждут русских
Азербайджан увеличит мощности нефтепереработки в Турции до 13 миллионов тонн
СМИ в Польше продолжают делить Украину на части
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников