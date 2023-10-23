Автоэксперт: почему России на три года нужно отказаться от покупки китайских "Танков"

Автомобильный эксперт и вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр поделился с EADaily своим мнением о том, почему в ближайшие три года стоит воздержаться от приобретения китайских автомобилей. Он не уточнил конкретные марки, поэтому можно предположить, что его рекомендации распространяются и на популярные в России автомобили премиум-класса, такие как Tank.

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По мнению представителя "Национального автомобильного союза", автовладельцам следует учиться на чужих ошибках и обращать внимание на накопленный опыт. Особенно учитывая, что китайские автомобили в России часто продаются по цене, значительно превышающей их стоимость в Китае.

"Важно, чтобы мы приобрели опыт и развили навык оценки состояния этих автомобилей после трех лет эксплуатации. Это включает в себя как техническое состояние автомобиля, так и состояние кузова и лакокрасочного покрытия", — подчеркнул эксперт.

Ян Хайцеэр также выявил недостатки в конструкции китайских автомобилей, включая низкое расположение некоторых узлов и агрегатов, а также проблемы с согласованностью работы двигателя и коробки передач.

"Кроме того, китайские автомобили, как правило, изготовлены из тонкой металлической плиты, что делает их менее надежными по сравнению с корейскими и японскими марками", — добавил Хайцеэр.