Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие владельцы автомобилей предпочитают хранить свои машины в теплых гаражах зимой. Однако, по мнению автоэксперта Сергея Канаева, это не всегда оптимальный вариант для стоянки автомобиля в холодное время года. Согласно Канаеву, резкие перепады температур могут негативно сказаться на состоянии автомобиля.

Фото: openverse.org

По его мнению, более предпочтительным вариантом является хранение машины в закрытом и проветриваемом паркинге, чтобы избежать негативного воздействия перепадов температур на кузов автомобиля.

Временем, из-за этих перепадов температур, на кузове автомобиля могут появиться сколы и начать развиваться процессы окисления. Кроме того, перепады температур могут повредить замки автомобиля. Чтобы избежать обледенения замков и дверных петель, Сергей Канаев рекомендует обработать их специальными составами заранее, до начала холодов, сообщает "Южный автомобиль".