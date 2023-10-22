Многие владельцы автомобилей предпочитают хранить свои машины в теплых гаражах зимой. Однако, по мнению автоэксперта Сергея Канаева, это не всегда оптимальный вариант для стоянки автомобиля в холодное время года. Согласно Канаеву, резкие перепады температур могут негативно сказаться на состоянии автомобиля.
По его мнению, более предпочтительным вариантом является хранение машины в закрытом и проветриваемом паркинге, чтобы избежать негативного воздействия перепадов температур на кузов автомобиля.
Временем, из-за этих перепадов температур, на кузове автомобиля могут появиться сколы и начать развиваться процессы окисления. Кроме того, перепады температур могут повредить замки автомобиля. Чтобы избежать обледенения замков и дверных петель, Сергей Канаев рекомендует обработать их специальными составами заранее, до начала холодов, сообщает "Южный автомобиль".
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.