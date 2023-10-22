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Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже

1:00
Авто

Многие владельцы автомобилей предпочитают хранить свои машины в теплых гаражах зимой. Однако, по мнению автоэксперта Сергея Канаева, это не всегда оптимальный вариант для стоянки автомобиля в холодное время года. Согласно Канаеву, резкие перепады температур могут негативно сказаться на состоянии автомобиля.

Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже
Фото: openverse.org

По его мнению, более предпочтительным вариантом является хранение машины в закрытом и проветриваемом паркинге, чтобы избежать негативного воздействия перепадов температур на кузов автомобиля.

Временем, из-за этих перепадов температур, на кузове автомобиля могут появиться сколы и начать развиваться процессы окисления. Кроме того, перепады температур могут повредить замки автомобиля. Чтобы избежать обледенения замков и дверных петель, Сергей Канаев рекомендует обработать их специальными составами заранее, до начала холодов, сообщает "Южный автомобиль".

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Почему автомобиль не стоит долго хранить в гараже?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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