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Range Rover Vogue королевы Елизаветы II выставили на аукцион

1:21
Авто

На аукционе, запланированном на ноябрь, будет выставлен на продажу Range Rover, который использовала королева Елизавета II.

Range Rover Vogue королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Фото: YouTube, канал Iconic Auctioneers, скриншот из видео

В Великобритании готовятся к проведению аукциона, где будет представлен один из самых известных автомобилей монарха. Этот автомобиль — темно-зеленый Range Rover Vogue 2004 года выпуска с номерным знаком BN04 EPU и пробегом 110 тысяч миль (177 000 км).

У машины имеется полная история обслуживания, все документы, подтверждающие ее принадлежность королевской семье, а также фото- и видеоматериалы, которые демонстрируют, как Елизавета II управляла этим внедорожником. Конечно же, автомобиль был хорошо ухожен и станет отличным приобретением для коллекционера, сообщает издание "Motor".

Эксперты аукциона оценивают, что исторический Range Rover сможет найти покупателя за не менее чем 50 тысяч фунтов стерлингов (около 6 млн рублей). Ранее на аукционе были проданы и другие автомобили из королевской коллекции, такие как Jaguar X-Type и Rover 827, что также принадлежали Букингемскому дворцу и были использованы королевой Елизаветой II.

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2004 Range Rover - Ex Her Majesty Queen Elizabeth II
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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