На аукционе, запланированном на ноябрь, будет выставлен на продажу Range Rover, который использовала королева Елизавета II.
В Великобритании готовятся к проведению аукциона, где будет представлен один из самых известных автомобилей монарха. Этот автомобиль — темно-зеленый Range Rover Vogue 2004 года выпуска с номерным знаком BN04 EPU и пробегом 110 тысяч миль (177 000 км).
У машины имеется полная история обслуживания, все документы, подтверждающие ее принадлежность королевской семье, а также фото- и видеоматериалы, которые демонстрируют, как Елизавета II управляла этим внедорожником. Конечно же, автомобиль был хорошо ухожен и станет отличным приобретением для коллекционера, сообщает издание "Motor".
Эксперты аукциона оценивают, что исторический Range Rover сможет найти покупателя за не менее чем 50 тысяч фунтов стерлингов (около 6 млн рублей). Ранее на аукционе были проданы и другие автомобили из королевской коллекции, такие как Jaguar X-Type и Rover 827, что также принадлежали Букингемскому дворцу и были использованы королевой Елизаветой II.
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