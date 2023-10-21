Lada Granta — Самый бюджетный выбор для российских чиновников

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Согласно информации от РИА Новости, для российских чиновников самым доступным вариантом автомобиля стала Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей. Другие модели от "АвтоВАЗа", рекомендованные для госслужащих, имеют более высокую цену. Например, Lada Vesta оценивается в 1,24 миллиона рублей, а Lada Vesta SW Cross стоит 1,5 миллиона. Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel доступны по цене 830 тысяч рублей и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Фото: openverse

На вершине списка по стоимости находятся автомобили бренда Aurus: Senat и Komendant, цены на которые составляют почти 39 и 40 миллионов рублей соответственно.

Ранее Минпромторг РФ подготовил список рекомендованных автомобилей для госслужащих, чтобы использовать их в служебных целях. Список включает легковые автомобили разных марок, включая Lada, УАЗ, Aurus, Москвич, Evolute и Haval.

Президент России Владимир Путин ранее призвал чиновников министерств и ведомств использовать отечественные автомобили. Минпромторг считает, что это решение способствует развитию российской автомобильной промышленности.

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