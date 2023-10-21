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ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену

1:40
Авто

Отмена обязательного технического осмотра легковых автомобилей больше не распространяется на всех автовладельцев. В настоящее время инспекторы ДПС начали требовать от некоторых владельцев автомобилей пройти технический осмотр.

ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В конце 2021 года были внесены изменения в законодательство, которые освободили большинство российских владельцев легковых автомобилей от необходимости регулярно тратить время и средства на обязательные технические осмотры (ТО). Однако после внесения изменений в "Перечень неисправностей", сотрудники ГИБДД снова стали отправлять владельцев автомобилей на диагностику, сообщает njcar.ru.

Если в ходе проверки на дороге сотрудник ДПС выявит какую-либо техническую неисправность, включенную в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства", он обязан наложить штраф в размере 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП, и выдать предписание на устранение обнаруженных неисправностей с последующим обязательным прохождением технического осмотра.

Теперь, чтобы отменить соответствующее постановление, вынесенное сотрудниками ГИБДД владельцам автомобилей, в которых неисправна антиблокировочная система тормозов ABS, заменены обычные лампы на светодиоды или установлен нестандартный глушитель, необходимо посетить станцию технического осмотра. В противном случае автовладелец не сможет подтвердить, что он устранил обнаруженные "неисправности", обнаруженные сотрудниками ДПС.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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