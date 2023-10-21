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Составлен ТОП-10 лучших автомобилей на "вторичке" до 1 млн. рублей

1:51
Авто

Составлен ТОП-10 бюджетных вариантов автомобилей на вторичном рынке, стоимость которых не превышает 1 миллиона рублей. В этом рейтинге первое место занял Lexus LS400 1993 года выпуска. Этот японский седан отличается выдающейся надежностью и удобством ремонта. Он оснащен мощным 4-литровым двигателем мощностью 250 лошадиных сил. Ежегодные расходы на техническое обслуживание этого автомобиля составляют в среднем 42 320 рублей. Приобрести Lexus LS400 на вторичном рынке можно за 972 900 рублей.

Составлен ТОП-10 лучших автомобилей на "вторичке" до 1 млн. рублей
Фото: Wikipedia

На втором месте в рейтинге находится Volvo S60 2013 года выпуска. Шведский седан выделяется своей надежностью и высоким уровнем безопасности. Годовая стоимость технического обслуживания автомобиля составляет 72 960 рублей.

Третью строчку занимает Hyundai Genesis 2011 года производства. Этот корейский автомобиль доступен с двигателями объемом 3,8 литра и 5 литров. Ежегодно на обслуживание седана в среднем тратят 54 870 рублей.

В ТОП-10 также вошли BMW 3 Series, Acura RLX, Mercedes-Benz S Class, Audi A4, Mercedes-Benz CLA, Lexus ES 350 и Audi Q7, выпускавшиеся в период с 2007 по 2014 год. Все эти машины характеризуются отличной управляемостью, комфортом, надежностью и мощными двигателями."

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО ДО 1 МИЛЛИОНА В 2023!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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