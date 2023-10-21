Chery объявила о запуске программы приобретения автомобилей через Ozon на всей территории России. Теперь вы можете приобрести автомобили китайской марки удаленно, но, на данный момент, это доступно только для автомобилей с бензиновыми двигателями, которые можно приобрести у официальных дилеров Chery. Эту информацию распространила пресс-служба компании "Чери Автомобили Рус".
Через платформу Ozon в настоящее время предлагается возможность приобрести следующие модели автомобилей: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также один седан бизнес-класса Arrizo 8. При добавлении выбранного автомобиля в корзину он автоматически резервируется у официального дилера, который осуществит доставку автомобиля к вашему адресу. Время доставки зависит от вашего региона и может варьироваться от 3 до 28 дней, сообщает "Про кроссоверы".
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