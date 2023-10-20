Названы самые популярные китайские автомобиле на вторичном рынке

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Согласно данным исследования классифайдов "Авито Авто", в третьем квартале 2023 года самым востребованным китайским автомобилем на российском рынке с пробегом оказался кроссовер Geely Monjaro.

Фото: openverse

Средняя цена продажи подержанных Geely Monjaro в период с июля по сентябрь составила 3,8 миллиона рублей. На втором месте в рейтинге оказался Chery Tiggo (T11) с средней ценой в 377 тысяч рублей. Lifan Solano занял третье место со средней ценой в 289 тысяч рублей, а Geely Coolra оказался четвертым с ценой в среднем 2 миллиона рублей. Пятое место занял Lifan Х60 с ценой в 400 тысяч рублей.

В топ-10 популярных китайских автомобилей с пробегом также вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001. По данным "Авито Авто", продажи подержанных китайских автомобилей на российском рынке выросли на 115% в июле-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и средняя цена достигла 1,8 миллиона рублей.

На вторичном рынке в России названы самые популярные китайские автомобили.