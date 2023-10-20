В РФ расширят требования к перевозке детей в автомобиле

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До 15 ноября Минпромторг обязан разработать предложения о ужесточении требований к "детским удерживающим устройствам" и соответствующим корректорам (адаптерам) для ремней безопасности. Это поручение было дано вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В правительстве отмечают, что в последнее время увеличилось количество ДТП, в которых дети получают травмы. Это во многом связано с использованием суррогатных корректоров и адаптеров ремней безопасности, которые покупают автовладельцы из-за низкой цены, сообщает "За рулем".

Фото: openverse.org

ГИБДД и Госдума уже работают над изменениями в Правилах дорожного движения, которые запретят использование каких-либо заменителей для детских автокресел, под угрозой наложения штрафов. Денис Загарин, руководитель Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ, отмечает, что при ДТП дети, удерживаемые адаптерами, могут выскальзывать или получать травмы, так как ремень должен проходить исключительно по ключице, а не по животу или шее.

Также не безопасны бескаркасные детские автокресла, стоимость которых не превышает 1 тысячи рублей. Эти устройства также не способны надежно удерживать ребенка в случае серьезного ДТП, как подчеркивают в НАМИ.