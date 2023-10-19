Автоюрист Славнов назвал главные опасности для машин осенью

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Теплый сезон сменяется холодным, и перед владельцами личного транспорта возникают новые проблемы, а подчас — настоящие угрозы, которые следует решить в кратчайший срок. Вторая половина октября — время, когда выпадает первый снег и появляется гололедица, дороги в принципе становятся опаснее, из-за чего некоторые автолюбители сознательно начинают пересаживаться на автобусы и метро, чтобы уберечь себя.

Фото: Openverse

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной службой новостей дал несколько советов, которые позволят повысить вашу безопасность на дорогах, не доходя до крайних мер.

"Скользкие дороги — это действительно серьезная проблема, — заметил эксперт. — Единственный действенный совет здесь — это не гнать по ним и остерегаться аквапланирования. Снег также может стать внезапным препятствием для комфортного вождения — причем, не только на дороге, но и на стекле, так что неплохо бы проверить исправность дворников перед тем, как отправиться в путь. Про летнюю резину я вообще молчу — думаю, ни у кого нет иллюзий, что на ней все еще безопасно ездить. Утренние заморозки в таком случае могут представлять для вас серьезную опасность", — сказал он.

Вместе с тем, собеседник издания отметил, что Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники в зимнее время "достаточно хорошо чистят".

"Соблюдайте дистанцию на дороге, и все будет нормально, — заявил Славнов. — На самом деле, куда большую опасность, по сравнению со снегом, представляют автовладельцы, все время сидящие в телефонах. Это настоящий бич нашего времени, люди отвлекаются и попадают в аварии. Когда мне скидывают материалы дел по дорожно-транспортным происшествиям, я вижу, что там буквально через одного причиной ДТП становится отвлечение водителя на новости или сообщение в смартфоне".

Что же до массового перехода россиян на общественный транспорт в осенне-зимний период, то такого явления автоюрист не замечал.

"Существуют так называемые "подснежники" — как правило, это пенсионеры, которые весной, летом и осенью ездят на дачные участки, — сказал эксперт. — Зимой там становится холодно, вода перестает течь, и на этот период люди перестают туда ездить и часто пользоваться личным автомобилем. Но это не значит, что они его "консервируют". Да и в принципе "подснежников" не так много", — заключил эксперт.