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Гидрометцентр рекомендует срочно менять летнюю резину на зимнюю

1:18
Авто

Научный руководитель Гидрометцентра, Роман Вильфанд, призывает автомобилистов в Москве и Подмосковье сменить летнюю резину на зимнюю. Это решение обусловлено предстоящими низкими температурами, которые, по его прогнозам, не поднимутся выше 5 градусов Цельсия.

Гидрометцентр рекомендует срочно менять летнюю резину на зимнюю
Фото: openverse

По мнению Вильфанда, в таких условиях необходимо принимать однозначное решение о смене резины, так как низкие температуры негативно сказываются на характеристиках летней резины, в частности на тормозном пути.

Вильфанд также подчеркнул, что наступление зимы уже близко, и ожидается дальнейшее снижение температуры до минус 6 градусов в столичном регионе. Это свидетельствует о том, что наступление зимних условий не за горами.

Эксперты также дали рекомендации относительно выбора зимней резины, утверждая, что шипованная резина подходит больше для тех, кто проживает за городом, где дороги часто покрыты снегом и льдом. Однако для городских условий она может быть менее эффективной, так как шипы быстро изнашиваются на асфальте и увеличивают тормозной путь автомобиля на мокрых дорогах, что может повысить риск дорожных происшествий из-за недооценки дистанции.

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Когда и при какой температуре менять летнюю резину на зимнюю? Разбираемся во всех нюансах переобувки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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