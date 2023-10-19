Автоюрист Степанова рассказала про изменения в ПДД: новые штрафы с 1 сентября и их практическое применение

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С 1 сентября вступили в силу новые правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за различные нарушения. Эти изменения включают в себя наказания за использование неподходящей резины, использование гаджетов, светотехническое оборудование и техническое состояние автомобиля. Ольга Степанова, автоюрист, рассказала о том, как практически оценивают соблюдение новых требований и какие изменения вступили в силу.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Она подчеркнула, что с новыми правилами устанавливаются штрафы за использование летней резины в зимний период, а также на шипованной резине в летние месяцы. Она также отметила, что законодательство предполагает уточнения в различных регионах России, так как климатические условия могут различаться. На данный момент, в республике Башкортостан таких уточнений пока нет.

Кроме того, новые правила позволяют использовать различные шины на разных осях, но требуют соблюдения параметров, предусмотренных производителем автомобиля. Ольга Степанова также рассказала о штрафах, связанных с использованием ксеноновых или светодиодных фар, а также об ограничениях на использование гаджетов во время вождения.

Несмотря на вступление в силу этих новых правил, многие госавтоинспекторы пока не применяют их на практике, так как требуются дополнительные разъяснения о том, как именно их следует применять. Разъяснения этих норм ожидают не только автоюристы, но и судьи, которые будут рассматривать апелляции автовладельцев при оспаривании штрафов.

Штрафы и Лишение «Прав» с 1 сентября | Важные изменения в законодательстве 2023