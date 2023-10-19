Россиянам рассказали, как сэкономить до миллиона рублей на покупке нового китайского автомобиля

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

С появлением ограничений на поставку новых автомобилей в Россию, стали открываться альтернативные пути, которые привлекают внимание российских покупателей. Один из таких способов — покупка китайских автомобилей в Киргизии. Эта необычная практика стала популярной среди перекупщиков и частных лиц, желающих сэкономить на автопокупке.

Фото: openverse

В качестве примера рассмотрим Geely Monjaro, который стоит около 23 тысяч долларов на родине. В Киргизии, после процедур импорта, его цена составляет 29 тысяч долларов. При текущем обменном курсе это примерно 2 900 000 рублей. Для доставки автомобиля на территорию России потребуется еще около 1 000 долларов. Таким образом, окончательная стоимость Geely Monjaro составит примерно 3 000 000 рублей.

Однако здесь не заканчиваются расходы. Для покупки автомобиля необходимо посетить Киргизию, что также связано с дополнительными расходами. После ввоза автомобиля в Россию потребуется уплатить утильсбор и получить электронный ПТС, что обойдется еще в 300-350 тысяч рублей. Если вы предпочитаете не заниматься самостоятельной покупкой, услуги специалистов, пригоняющих автомобили "под ключ", могут увеличить стоимость Geely Monjaro до 3 500 000 рублей, и при этом существует риск попасть в схему мошенничества.

Если все сомнения и риски остаются позади, и вы готовы приобрести Monjaro за 3,3 — 3,5 млн рублей, то вы можете сэкономить примерно миллион по сравнению с ценами у официальных дилеров, где этот кроссовер стоит от 4 300 000 рублей.

Тем не менее, при таком импорте могут возникнуть проблемы с локализацией меню и отсутствием официальной гарантии. Также следует учесть разницу в технических характеристиках и комплектациях. Несмотря на это, некоторые официальные дилеры используют те же схемы, что и перекупщики, и предлагают неофициальные варианты покупки. Тем не менее, правила параллельного импорта меняются, и многие модели нельзя ввозить фирмам в страну, если они уже официально представлены на российском рынке.

Все про параллельный импорт через Киргизию!🇰🇬Как сэкономить более 500 тысяч!Авто из КореиАвтозаказ