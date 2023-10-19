В России вырос спрос на автокредиты

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Во второй половине 2023 года отмечается рост популярности услуг автокредитования. Только в июле банки выдали автокредитов на общую сумму 165 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

Фото: pawderosaranch.com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Увеличение спроса происходит на фоне роста стоимости автомобилей и ослабления курса рубля. В августе средняя сумма кредита составила почти 1,5 млн рублей, что на 3% больше, чем в июле. Этот показатель продолжает планомерно расти.

Новые китайские автомобили пользуются наибольшим спросом среди россиян. В 2023 году лидирующие позиции по продажам занимают Haval, Chery, Geely и другие марки. Эти бренды занимают свободную нишу в массовом сегменте, что позволяет привлекать потенциальных покупателей, предлагая выгодные кредитные программы.