Во второй половине 2023 года отмечается рост популярности услуг автокредитования. Только в июле банки выдали автокредитов на общую сумму 165 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".
Увеличение спроса происходит на фоне роста стоимости автомобилей и ослабления курса рубля. В августе средняя сумма кредита составила почти 1,5 млн рублей, что на 3% больше, чем в июле. Этот показатель продолжает планомерно расти.
Новые китайские автомобили пользуются наибольшим спросом среди россиян. В 2023 году лидирующие позиции по продажам занимают Haval, Chery, Geely и другие марки. Эти бренды занимают свободную нишу в массовом сегменте, что позволяет привлекать потенциальных покупателей, предлагая выгодные кредитные программы.
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