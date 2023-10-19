Специалист обнаружил серьёзную уязвимость в китайских автомобилях

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Согласно информации, предоставленной заведующим кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, современные автомобили из Китая, благодаря своей передовой технологической оснастке, могут стать объектом интереса для потенциальных угонщиков. Он утверждает, что эти машины подвержены риску взлома через удаленные беспроводные средства связи, такие как мобильные сети, Bluetooth и Wi-Fi.

Фото: Openverse

Специалист также выделил опасность, связанную с использованием протокола CAN, который был разработан в 1980-х годах и предусматривает объединение всех датчиков и устройств автомобиля в одну сеть. Это делает такие автомобили уязвимыми перед потенциальными хакерскими атаками.

Для предотвращения таких угроз владельцам автомобилей следует строго соблюдать рекомендации производителей и устанавливать обновления только из официальных источников. Также не рекомендуется самостоятельно вмешиваться в систему автомобиля, поскольку это не гарантирует защиту от потенциальных хакерских атак и может значительно увеличить расходы на последующий ремонт.