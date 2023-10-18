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Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны

1:41
Авто

Иранские автопроизводители намерены завоевать российский автомобильный рынок, однако сомнения существуют, смогут ли они повторить успех китайских марок. Большинство иранских автомобилей относится к эконом-сегменту и базируется на французских моделях 80-х годов. Иранские производители внесли некоторые улучшения, включая использование собственных двигателей, но они все равно остаются в бюджетной категории.

Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
Фото: Wikipedia

Несмотря на амбиции иранских компаний, эксперты сомневаются, что они смогут повторить успех китайских автомобилей на российском рынке. В России уже представлены несколько моделей иранских автомобилей, и они приходят с богатой комплектацией. Однако важными факторами для российских потребителей будут качество, надежность, и стоимость обслуживания и запчастей.

Перспективы продаж иранских автомобилей в России будут зависеть от ценовой политики и их способности предложить конкурентоспособные цены и надежные условия обслуживания. Тем не менее, среди отсутствия именитых европейских и американских брендов и с ростом цен на китайские автомобили, иранские производители могут найти свою нишу на российском рынке, особенно если они предложат доступные модели в бюджетной ценовой категории.

Эксперт Игорь Моржаретто подчеркнул, что российские потребители ждут новых предложений, особенно в бюджетном сегменте, и иранские автопроизводители могут использовать этот момент. Однако успех будет зависеть от соотношения цены и качества, а также от дистрибьюторов и рекламных усилий.

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Цены на иранские авто для России. Узнал сколько стоят эти машины в самом Иране.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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