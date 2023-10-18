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В России выросла стоимость автомобильных шин

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Авто

По итогам 2022 года стоимость автомобильных шин в России выросла в среднем на 23%. Рост цен на шины был обусловлен уходом европейских и японских производителей с российского рынка, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

В России выросла стоимость автомобильных шин
Фото: openverse

К концу октября стоимость зимних шин может увеличиться на 10%, что связано с ростом спроса в этот период.

Свободную нишу на российском рынке заняли китайские бренды. Китайские шины стали популярными благодаря высокому качеству и разнообразию ассортимента. Зимние шины японского или европейского производства поставляются в Россию по параллельному импорту. В среднем их стоимость выше на 20-40% в связи с текущими курсами валют и расходами на логистику, отмечают в пресс-службе.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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