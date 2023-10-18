Автоэксперт Виноградов назвал лучшую иномарку за 300 тыс. рублей

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Если ваш нынешний экономичный "рабочий конь" окончательно решил отправиться на пенсию, пришло время подумать о замене… не совсем новой, конечно, но другой машиной. В новой статье эксперт Александр Виноградов рассматривает этот вопрос. Он особо обращает внимание на Skoda Fabia выпуска 2002-2004 годов.

Фото: openverse.org

За триста тысяч рублей у вас может быть автомобиль с соответствующим пробегом, который, возможно, приближается к 400 тысячам километров. Однако, если машина находилась в заботливых руках, то ее состояние будет вполне приемлемым. Важно помнить о том, что стоит избегать моделей с моторами 1.0 и 1.2, так как они могут потребовать серьезного ремонта после такого большого пробега, сообщает "За рулем".

С другой стороны, двигатель 1.4 MPI OHV, доступный в версиях с 80 и 101 лошадиными силами, отличается надежностью и относительной легкостью в ремонте. Вероятно, ваш выбор пал на модель Fabia с механической коробкой передач (поскольку большинство машин на вторичном рынке оборудованы именно ей), но также можно найти и автоматические варианты. Обе трансмиссии, кстати, довольно надежны. Еще одним интересным моментом в пользу Fabia является то, что эту модель можно приобрести в различных кузовных вариантах — седан, хэтчбек или универсал.