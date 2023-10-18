Юрист Славнов объяснил, что делать, если страховая отказывает в выплате по Каско или ОСАГО

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Существует ряд причин, по которым страховая компания может отказать в выплате по Каско или Осаго. Автоюрист Дмитрий Славнов выделил основные факторы и рассказал, как можно добиться справедливости в таких ситуациях.

Фото: openverse

Одной из причин отказа в выплате может быть утверждение о том, что ваше авто уже имело повреждения до ДТП или что повреждения произошли в предыдущих авариях. В таких случаях можно использовать экспертизу.

Славнов пояснил: "Если страховая компания утверждает, что автомобиль уже имел повреждения или что повреждения не связаны с данным ДТП, вам потребуется провести трансологическую экспертизу, чтобы доказать, что повреждения произошли именно в этой аварии. Затем следует провести автотехническую экспертизу, чтобы определить стоимость восстановительного ремонта. После этого обратитесь в страховую компанию".

Однако, если в момент ДТП за рулем находился человек, который не был указан в страховом полисе, то получить выплату становится невозможно. Независимо от условий Каско, в страховом полисе должны быть перечислены все участники ДТП.

Славнов объяснил: "Представьте, что изначально в страховом полисе Каско вас внесли как водителя, но в момент аварии за рулем находился кто-то другой. В такой ситуации страховая откажет в выплате, даже если условия полиса допускают разные варианты водителей. Поэтому важно всегда указывать всех участников, чтобы избежать подобных проблем".

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