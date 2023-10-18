Сильный ветер бушует в Прикамье уже третий день подряд, принося разрушения и создавая проблемы для автомобилистов. Адвокат адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Александр Антипов рассказал, как поступить, если ваша машина пострадала от стихии.
Сразу после инцидента важно выполнить следующие шаги:
Однако стоит помнить, что в некоторых случаях компенсацию получить не удастся. Это происходит, если сила ветра была выше установленного норматива, как определено в приказе МЧС России. Если скорость ветра превышает установленные нормы, то стихия признается непреодолимой силой, и собственники или управляющие компании не несут ответственности за произошедшие инциденты. Об этом сообщает properm.ru.
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