Адвокат Антипов рассказал, что делать, если на ваш автомобиль упало дерево

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Сильный ветер бушует в Прикамье уже третий день подряд, принося разрушения и создавая проблемы для автомобилистов. Адвокат адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Александр Антипов рассказал, как поступить, если ваша машина пострадала от стихии.

Фото: openverse

Сразу после инцидента важно выполнить следующие шаги:

Вызовите ГИБДД и дайте информацию о произошедшем.

Произведите фото- и видеосъемку для фиксации всех деталей события, включая положение дерева и повреждения. Сфотографируйте также место, где дерево сломалось, и соберите информацию о случившемся. Эти данные будут необходимы для формирования первичных доказательств.

Дождитесь результатов проверки со стороны правоохранительных органов и затем обратитесь в суд, чтобы потребовать компенсацию.

Автомобилистам предоставляется возможность взыскать компенсацию как с управляющей компании или другой организации, ответственной за уход за деревьями, так и с владельцев упавших нестационарных объектов.

Однако стоит помнить, что в некоторых случаях компенсацию получить не удастся. Это происходит, если сила ветра была выше установленного норматива, как определено в приказе МЧС России. Если скорость ветра превышает установленные нормы, то стихия признается непреодолимой силой, и собственники или управляющие компании не несут ответственности за произошедшие инциденты. Об этом сообщает properm.ru.

Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево?!