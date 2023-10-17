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В РФ начали продавать семиместный японский кроссовер дешевле Lada Largus

2:18
Авто

Семиместные кроссоверы Mitsubishi Xpander 2023 года выпуска теперь доступны на российском рынке. Этот японский кроссовер предлагается по более низкой цене, чем универсал Lada Largus. Модель Mitsubishi Xpander была разработана японскими инженерами с ориентацией на азиатский рынок, включая Индонезию, где она успешно производится уже пять лет. Это долгоживущая модель, и ее преимущества и недостатки хорошо известны.

В РФ начали продавать семиместный японский кроссовер дешевле Lada Largus
Фото: Wikipedia

Несмотря на впечатляющий клиренс в 225 миллиметров и стильный дизайн, Mitsubishi Xpander остается популярным среди семейных автолюбителей, предлагая передний привод и три ряда сидений.

Двигатель, установленный в Xpander, хорошо известен российским автолюбителям и мастерам на СТО. Это 1,5-литровый атмосферный двигатель 4A91, ранее использовавшийся на Mitsubishi Lancer десятого поколения. Он оснащен цепным приводом ГРМ, но стоит помнить об одной особенности, сообщает njcar.ru.

Со временем, после преодоления отметки в 100 тысяч километров, двигатель 4A91 может начать проявлять повышенное потребление масла из-за износа поршневых колец. В случае увеличенного расхода масла, важно регулярно контролировать его уровень и избегать ситуаций, когда уровень масла в двигателе снижается до критически низких значений, так как это может привести к поломке.

Тем не менее, многие владельцы таких автомобилей уже привыкли к небольшому расходу масла и периодически добавляют его, что является обычной практикой. Интересно, что кроссовер Mitsubishi Xpander оснащен четырехступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, которая славится своей надежностью и простотой в обслуживании.

На российском рынке Mitsubishi Xpander 2023 года доступен по цене от 2,3 миллиона рублей, в то время как универсал Lada Largus с механической коробкой передач из последней партии, выпущенной на АвтоВАЗе, продается дилерами за сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.

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Лада Ларгус слабые места | Недостатки и болячки б/у Lada Largus
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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