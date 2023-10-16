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Новые внедорожники оказались вреднее, чем старые автомобили

2:13
Авто

Исследование, проведенное климатической организацией Possible, показало, что в среднем новые внедорожники в Великобритании выбрасывают больше углекислого газа (CO2) в атмосферу по сравнению с более компактными автомобилями, выпущенными в 2013 году.

Новые внедорожники оказались вреднее, чем старые автомобили
Фото: openverse

Внедорожники набирают все большую популярность на британском авторынке, где доля продаж таких автомобилей за последнее время выросла с одной пятой до трети. Оказалось, что внедорожники популярны среди зажиточных семей, составляющих 20 процентов от всех британских домохозяйств. Их ежегодный пробег в три раза превышает средний показатель для 80 процентов населения.

Большинство новых внедорожников в Великобритании зарегистрированы в городских районах, где такие автомобили скорее роскошь, чем необходимость. Согласно исследованию, в районах Кенсингтон и Челси в Лондоне, четверть владельцев внедорожников проживает в самой состоятельной части района.

Аналитики подчеркивают, что эти результаты исследования противоречат распространенным представлениям о экологичности автомобилей. Они выразили мнение о необходимости пересмотра системы налогообложения, связанной с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. Ранее власти Лондона в 2019 году ввели зоны сверхнизких выбросов CO2, основываясь на предположении, что старые автомобили, принадлежащие малообеспеченным гражданам, являются основными загрязнителями.

Согласно докладу Международного энергетического агентства на февраль 2023 года, совокупный объем выбросов CO2 от внедорожников в мире сравним с общим объемом выбросов вредных веществ Великобритании и Германии.

В 2022 году в Оксфорде в Великобритании появилась первая зона полностью свободная от выбросов CO2, в рамках которой водителям большинства автомобилей на бензиновых, дизельных и гибридных двигателях приходится уплачивать плату за загрязнение воздуха.

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ПОЧЕМУ СТАРЫЕ МАШИНЫ ЛУЧШЕ НОВЫХ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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