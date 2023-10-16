В России китайские автодилеры занимают половину рынка

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В России наблюдается стремительный рост количества дилерских центров, представляющих китайские автомобильные марки. На данный момент в России насчитывается 1926 китайских автосалонов, что составляет 52% от общего числа дилерских центров в стране. Этот показатель увеличился на более чем 500 единиц за последний квартал. Наибольшее количество дилерских центров принадлежит марке Chery, их 197 салонов. За три квартала 2023 года было открыто 27 новых центров, но также было закрыто 14 салонов.

Фото: Openverse

Средний объем продаж в каждом салоне Chery составляет около 50 автомобилей в месяц. Бренд Geely также активно расширяет свою сеть с 34 новыми салонами, открытыми в 2023 году, и общим числом 172 салонов к началу октября. В среднем, каждая точка продает 37 автомобилей в месяц. Компания Changan занимает третье место с 155 дилерскими центрами в России, из которых 43 были открыты в 2023 году, и средние продажи марки составляют 19 автомобилей в месяц. За ними идут Omoda (151 шоу-рум) и новый бренд Jaecoo, который открыл все 146 своих салонов в III квартале 2023 года, сообщает "За рулем".

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года количество китайских дилерских центров может достичь 2,3 тысяч. Тем не менее, на российском рынке все еще существует значительное количество дилерских центров немецких и японских автомобильных брендов, таких как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi и Toyota, которые обеспечивают свои склады через альтернативные поставки.