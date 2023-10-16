Автоваз анонсировал специальные предложения для владельцев Renault и Nissan

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АВТОВАЗ продолжает предоставлять сервисную поддержку владельцам автомобилей Renault и Nissan, даже после того, как иностранные бренды покинули наш рынок. С наступлением холодного сезона, АВТОВАЗ представляет ряд сезонных сервисных программ. Одной из доступных услуг является комплексная диагностика автомобилей Renault и Nissan, предоставляемая всего за 499 рублей и включающая в себя 30 проверок автомобиля. При онлайн-записи на сервис Renault, клиент получает специальный купон с кодом, дающий право на бесплатное получение карты помощи на дороге Renault Assistance Plus.

Фото: Openverse

Акция Nissan Assistance Plus также предоставляет бесплатно карту помощи на дороге для всех постгарантийных автомобилей Nissan при выполнении ТО или коммерческого ремонта на сумму не менее 10 тысяч рублей. Эта акция действует в период с 30 октября по 15 декабря, сообщает "За рулем".

Для владельцев автомобилей Renault Arkana, Duster, Kaptur и Logan предлагается комплекс-сервис под названием "Замена масла", который начинается от 6490 рублей. Этот сервис включает в себя поставку масла, масляного фильтра, проведение всех необходимых работ по его замене, а также десять обязательных проверок автомобиля.

Сервис по замене масла для гарантийных и постгарантийных автомобилей Nissan доступен от 5490 рублей, в зависимости от региона, и включает в себя замену масла двигателя и масляного фильтра, а также снятие и установку защиты ДВС.

Несмотря на уход брендов Renault и Nissan с российского рынка, АВТОВАЗ продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами этих марок, обеспечивая им послепродажное обслуживание и поставку запчастей.