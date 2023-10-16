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С 1 декабря будут выписывать штраф за летнюю резину: новые подробности

1:49
Авто

С 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы водителям за использование летних шин на своих автомобилях в зимнее время. Это нововведение предусматривает изменение перечня неисправностей автомобилей и начало его действия с 1 сентября текущего года. Согласно статье 12.5 Кодекса административных правонарушений (КоАП), размер штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей, но с возможностью оплаты с скидкой 50%.

С 1 декабря будут выписывать штраф за летнюю резину: новые подробности
Фото: openverse.org

Конкретно это касается шин с шипами противоскольжения, которые предназначены для использования в летний период, с июня по август, и использования летних шин в зимний период, с декабря по февраль. ДПС собирается проверять сезонность использования шин, проводя проверки в ходе обычных остановок и специальных рейдов. Сезон и погодные условия эксплуатации шин будут определяться визуально, так как на шинах имеется соответствующая маркировка, указывающая на сезон применения, сообщает "За рулем".

После выписывания штрафа, водитель сможет продолжить движение, но обязан в кратчайшие сроки заменить несоответствующие шины на подходящие. Широко известно, что использование летних шин в зимних условиях существенно увеличивает риск возникновения аварий из-за плохой сцепляемости с дорогой. В случае, если водитель по каким-то причинам нарушил данный регламент, ему следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 30 метров до впереди идущего автомобиля, соблюдать скоростной режим не выше 40-50 км/ч и избегать резких маневров на дороге.

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Штраф за летнюю резину с 1 декабря 2023
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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